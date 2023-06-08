Власти ДНР рассказали о ситуации в Артемовске

Врио главы Донецкой народно республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают Артемовск (украинское название — Бахмут), пытаясь найти уязвимые места в российской обороне. Об этом сообщает ТАСС.

«Противник регулярно совершает попытки найти уязвимости. Совершает регулярные артиллерийские обстрелы», — пояснил Пушилин.

По словам главы ДНР, украинские войска используют артиллерию и минометы. Пушилин подчеркнул, что постоянные обстрелы со стороны ВСУ затрудняют работы по восстановлению мирной жизни в городе.

Ранее Пушилин говорил, что в Артемовске нет украинских войск.

Он пояснил, что такой миф распространяют украинские власти.

По мнению Пушилина, власти Украины, обладая монополией на информационную составляющую, вводят свою аудиторию в заблуждение.