Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения дроном "Ланцет-3" РЛС ЗРК IRIS-T

Министерство обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором российские военные уничтожают украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T с помощью дрона-камикадзе "Ланцет-3".

Согласно сообщению Минобороны РФ, позиция радара ЗРК была была выявлена расчетами беспилотников подразделения ВДВ России. Затем по радиолокационной станции комплекса противовоздушной обороны (ПВО) был нанесен удар барражирующим боеприпасом.

7 июня МО РФ выложило в Telegram-канале видеозапись, на которой показано, как российские военнослужащие на Южно-Донецком направлении сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировав три бронированных машины.

До этого официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что российские военные сбили два истребителя Су-27 и МиГ-29 ВСУ. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.