Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о новой попытке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
"ВСУ пошли в очередное ночное наступление", — написал он. По словам Рогова, российские военные встречают противника "с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством".
Накануне Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области. В пятницу он заявлял, что украинские военные за сутки совершили шесть попыток прорыва линии фронта в Запорожской области. 9 июня он также говорил, что украинская армия в очередной раз пытается атаковать на Запорожском направлении, их отбрасывают назад, нанося огромные потери, а затем они вновь переходят в наступление по своим же двухсотым.
По словам Рогова, раненых и погибших сослуживцев украинцы на забирают. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что украинские войска понесли значительные потери в технике за минувшую неделю при попытке наступления на Южном направлении.