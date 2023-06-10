Рогов заявил об очередном ночном наступлении ВСУ в Запорожской обрасти

Накануне Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области. В пятницу он заявлял, что украинские военные за сутки совершили шесть попыток прорыва линии фронта в Запорожской области. 9 июня он также говорил, что украинская армия в очередной раз пытается атаковать на Запорожском направлении, их отбрасывают назад, нанося огромные потери, а затем они вновь переходят в наступление по своим же двухсотым.