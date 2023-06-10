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Рогов заявил об очередном ночном наступлении ВСУ в Запорожской обрасти

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о новой попытке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Рогов заявил об очередном ночном наступлении ВСУ в Запорожской обрасти
© Toby Melville/Reuters

"ВСУ пошли в очередное ночное наступление", — написал он. По словам Рогова, российские военные встречают противника "с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством".

Накануне Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области. В пятницу он заявлял, что украинские военные за сутки совершили шесть попыток прорыва линии фронта в Запорожской области. 9 июня он также говорил, что украинская армия в очередной раз пытается атаковать на Запорожском направлении, их отбрасывают назад, нанося огромные потери, а затем они вновь переходят в наступление по своим же двухсотым.

По словам Рогова, раненых и погибших сослуживцев украинцы на забирают. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что украинские войска понесли значительные потери в технике за минувшую неделю при попытке наступления на Южном направлении.

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