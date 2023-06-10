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В Запорожской области заявили об отбитой ночной атаке ВСУ

Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятую в Запорожской области в ночь на субботу, 10 июня. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

В Запорожской области заявили об отбитой ночной атаке ВСУ
© РИА Новости

По его словам, бои шли к югу от города Орехов на протяжении почти всей ночи.

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«Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена», — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что в результате действий российских военных украинские войска понесли «несоизмеримые потери» и отступили. При этом никаких значимых успехов ВСУ достичь не смогли, отметил Рогов.

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