Российские военные отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятую в Запорожской области в ночь на субботу, 10 июня. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, бои шли к югу от города Орехов на протяжении почти всей ночи.

«Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена», — заявил Рогов.