Стало известно о разработке новой модификации крупнокалиберного пулемета «Корд»

Для Вооруженных сил России разрабатывается новая модификация крупнокалиберного пулемета "Корд", способного сделать 300 выстрелов без охлаждения. Об этом в интервью RT рассказал ведущий инженер-конструктор завода им. Дегтярева Владимир Лезов. По его словам, данное оружие будет устанавливаться на вертолеты и дистанционно управляемые модули.

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"В данный момент в конструкторском центре нашего предприятия работают над очередной модификацией пулемета, которая сможет производить 300 выстрелов в одну очередь. Планируется, что такой пулемет будет устанавливаться на вертолетные носители и дистанционно управляемые модули", — рассказал Лезов.

Он напомнил, что на сегодняшний день "Корд" способен сделать 100 выстрелов без замены и охлаждения.