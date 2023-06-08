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Стало известно о разработке новой модификации крупнокалиберного пулемета «Корд»

Для Вооруженных сил России разрабатывается новая модификация крупнокалиберного пулемета "Корд", способного сделать 300 выстрелов без охлаждения. Об этом в интервью RT рассказал ведущий инженер-конструктор завода им. Дегтярева Владимир Лезов. По его словам, данное оружие будет устанавливаться на вертолеты и дистанционно управляемые модули.

Стало известно о разработке новой модификации крупнокалиберного пулемета «Корд»
© Shutterstock

"В данный момент в конструкторском центре нашего предприятия работают над очередной модификацией пулемета, которая сможет производить 300 выстрелов в одну очередь. Планируется, что такой пулемет будет устанавливаться на вертолетные носители и дистанционно управляемые модули", — рассказал Лезов.

Он напомнил, что на сегодняшний день "Корд" способен сделать 100 выстрелов без замены и охлаждения.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Глава военного ведомства указал на то, что нужно сократить срок ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

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