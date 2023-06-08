Украине могут передать другие истребители вместе с F-16

Страны, поставляющие Украине вооружения, обсуждают возможность отправки ей истребителей F-18 вместе с F-16. Об этом сообщает Politico.

«Удивительно много разговоров о передаче F-18... Украине вместе с F-16», — сказано в сообщении.

По словам неназванного политика с Украины, страна подняла соответствующий вопрос во время встреч за закрытыми дверями на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, но до реализации идеи еще далеко.

В материале издания отмечается, что десятки старых F-18 могут быть доступны на экспорт к концу десятилетия, так как Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия переходят на использование F-35.