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В Минобороны Украины допустили переговоры с Россией

Переговоры с Россией возможны при условии изменения Москвой целей спецоперации, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Его слова передает РБК.

В Минобороны Украины допустили переговоры с Россией
© lenta.ru

По словам Резникова, Украина может жить мирно и «нормально по-добрососедски со всеми соседями». Однако для этого России следует изменить свой подход к решению конфликта, сказал он.

Стало известно о начале контрнаступления Украины

«Вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — заявил Резников.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила начало наступления украинской армии на южном направлении. Затем Минобороны России показало кадры уничтожения колонны бронетехники Вооруженных сил Украины, в числе которой можно заметить и немецкие танки Leopard 2.

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