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Рогов заявил о колоссальных потерях ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери при попытке наступления в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов заявил о колоссальных потерях ВСУ в Запорожской области
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«Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении», — заявил Рогов.

Он добавил, что действия ВСУ сдерживаются в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов Вооруженных сил (ВС) России, все попытки противника прорвать линию обороны привели к колоссальным потерям.

Ранее Рогов сообщил о начале полномасштабного наступления Украины в Запорожской области. По его словам, соответствующие попытки предпринимаются украинскими войсками на протяжении трех-четырех дней.

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