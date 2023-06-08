В Индии сообщили об успешных испытаниях баллистической ракеты Agni Prime

Организация оборонных исследований и разработок Индии провела успешное испытание баллистической ракеты нового поколения Agni Prime. Об этом в четверг сообщило министерство обороны страны.

© Википедия

Пуск был проведен в среду с острова Абдул Калам у берегов штата Одиша.

"Во время испытаний были успешно достигнуты все цели", - говорится в заявлении Минобороны.

Это первый пуск, проведенный уже после стадии разработки. Как отмечают в министерстве, проведенное испытание открывает путь к принятию ракеты на вооружение армии Индии.