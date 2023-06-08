В Польше заявили, что украинское контрнаступление уже началось

Украинское контрнаступление, хотя и не полномасштабное, уже началось. Об этом заявил в интервью Польскому агентству печати польский генерал, бывший командир спецподразделения ГРОМ Роман Полько. Польский генерал отметил, что "в нормальной, классической войне" о начале контрнаступа свидетельствует артиллерийская подготовка, но в данном случае о начале говорят "действия в информационном пространстве, заключающееся в том, чтобы сбить с толку противника".

© Газета.Ru

По мнению генерала Полько, основная цель контрнаступления ВСУ - изоляция Крыма и разрушение Крымского моста.

Говоря о последствиях разрушения Каховской ГЭС, Полько отметил, что это ограничивает возможность действий для ВСУ, но он выразил уверенность, что у украинской армии есть "аварийные варианты".

Польский генерал отметил, что "если Киев не проведет в этом году летом или осенью такого решительного контрнаступления, которое позволит вытеснить врага с собственной территории, это ослабит желание помочь этой стране". Он подчеркнул, что в Европе, и в США все громче слышно заявления о том, что Запад уже "достаточно разорился (на помощь Украине) и больше сделать не сможет". Накануне секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, контрнаступление ВСУ еще не началось.

Издание The Washington Post писало, что в США считают, что украинское контрнаступление началось 5 июня и его главной целью является Крым.