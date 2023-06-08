ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области, разрушены два жилых дома. Как сообщили журналистам в оперативных службах региона, пострадавших и погибших нет.
"Боевики нацистского киевского режима совершили очередной обстрел спящего мирного города Токмака. Разрушены два жилых дома. Жертв и пострадавших нет", - сказал представитель оперативных служб.
Ранее власти региона организовали временное перемещение жителей из опасных районов. Размещение производится в детских лагерях и на базах отдыха в Бердянске. Людям бесплатно предоставляют проживание и питание.