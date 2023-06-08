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«Пытаются найти слабые точки»: журналист Подоляка назвал первую фазу контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, первой фазой которого стала попытка прощупать российскую оборону и найти в ней слабые точки. Об этом телеканалу "360" сказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Журналист Подоляка назвал первую фазу контрнаступления ВСУ
© Газета.Ru

"[ВСУ] интенсивно делают это уже на трех направлениях. Первое — это Артемовское, они по флангам работают очень интенсивно. Бои идут уже третьи сутки. Второе — это направление между Великой Новоселкой и Угледаром. А третье — Запорожское, где противник проводит интенсивную разведку боем", — объяснил эксперт.

Журналист уверен, что от успешности контрнаступления ВСУ и его исходов будет зависеть будущее президента Украины Владимира Зеленского.

"Насколько он [Зеленский] будет жизнеспособен, сможет вообще управлять страной и выживет ли, зависит от того, насколько успешно он проведет контрнаступление", — сказал Подоляка.

6 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Украина предприняла попытку давно обещанного контрнаступления за последние трое суток. По его словам, ВСУ 4 июня силами двух бригад пытались наступать на пяти направлениях, при этом успеха не добились и потеряли 300 военных.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, когда контрнаступление ВСУ начнется, об этом узнают все.

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