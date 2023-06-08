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В Испании заявили, что Нидерланды и Украина требуют от Мадрида поставок Patriot

Нидерланды и Украина оказывают давление на Испанию, чтобы та вступила в "патриотскую коалицию" и обеспечила Киев системами противоракетной обороны Patriot, пишет газета El País.

Нидерланды и Украина давят на Испанию по вопросу поставок Patriot Киеву
© globallookpress.com

В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой испанского правительства Педро Санчесом на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии сделал соответствующий запрос.

Также говорится, что этот вопрос стал предметом обсуждений между премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Авторы материала утверждают, что Мадрид мог бы передавать Киеву батарею, которая находится в Турции, но Эрдоган заинтересован в том, чтобы комплекс остался в республике до 31 декабря 2023 года. Журналисты считают, что присутствие Patriot в Турции не является необходимостью, так как риск ракетного удара из Сирии исчез.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Киев не может получить достаточное количество ЗРК Patriot. Об этом он сказал во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом.

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