Нидерланды и Украина давят на Испанию по вопросу поставок Patriot Киеву

Нидерланды и Украина оказывают давление на Испанию, чтобы та вступила в "патриотскую коалицию" и обеспечила Киев системами противоракетной обороны Patriot, пишет газета El País.

В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой испанского правительства Педро Санчесом на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии сделал соответствующий запрос.

Также говорится, что этот вопрос стал предметом обсуждений между премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Авторы материала утверждают, что Мадрид мог бы передавать Киеву батарею, которая находится в Турции, но Эрдоган заинтересован в том, чтобы комплекс остался в республике до 31 декабря 2023 года. Журналисты считают, что присутствие Patriot в Турции не является необходимостью, так как риск ракетного удара из Сирии исчез.