Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска на Луганском направлении несут большие потери. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

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По его словам, потери ВСУ по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились в три раза. Марочко добавил, что рост потерь среди личного состава украинских военных связан "с активными наступательными действиями со стороны врага".

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ перебросили войска для наступления на Купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.