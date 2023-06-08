Пушилин: Новый рубеж спецоперации может пройти по Днепру

"Мы имеем дело с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. В целом Запад не ставит себе целью свободную, процветающую Украину", - отметил врио главы республики. Он добавил, что не нужно останавливаться на Днепре, необходимо освобождать всю территорию Украины.