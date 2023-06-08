Пушилин: Новый рубеж спецоперации может пройти по Днепру
Новый рубеж специальной военной операции в Украине мог бы пройти по Днепру. Украинские войска нужно отодвинуть по меньшей мере на 500 километров от административных границ новых регионов. Далее нужно освобождать всю территорию Украины, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Обстрелы и диверсии со стороны Киева продолжатся, поэтому нельзя ограничиваться освобождением четырех новых российских регионов. Единственный выход - отодвигать украинские военные формирования дальше, подчеркнул Пушилин.
"Мы имеем дело с украинским режимом, который абсолютно марионеточный. В целом Запад не ставит себе целью свободную, процветающую Украину", - отметил врио главы республики. Он добавил, что не нужно останавливаться на Днепре, необходимо освобождать всю территорию Украины.