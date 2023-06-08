$81.46+0.2187.17+0.21

В Тайване зафиксировали самолеты армии Китая возле острова

В Минобороны Тайваня сообщили о приближении 37 самолетов Национальной освободительной армии Китая (НОАК) к острову. Информация об этом появилась в Twitter ведомства.

На Тайване зафиксировали самолеты армии Китая возле острова
© Wikimedia

По информации ведомства, военные самолеты НОАК приближались к острову утром 8 июня. Всего было замечено 37 машин, включая истребители J-11 и J-16, бомбардировщик H-6, заправщик Y-20.

"Самолеты ... успешно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько самолетов вошли в западную часть Тихого океана через юго-восточное воздушное пространство Тайваня.

Ранее Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители