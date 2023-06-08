На Тайване зафиксировали самолеты армии Китая возле острова

В Минобороны Тайваня сообщили о приближении 37 самолетов Национальной освободительной армии Китая (НОАК) к острову. Информация об этом появилась в Twitter ведомства.

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По информации ведомства, военные самолеты НОАК приближались к острову утром 8 июня. Всего было замечено 37 машин, включая истребители J-11 и J-16, бомбардировщик H-6, заправщик Y-20.

"Самолеты ... успешно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько самолетов вошли в западную часть Тихого океана через юго-восточное воздушное пространство Тайваня.

Ранее Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.