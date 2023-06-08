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В России определили новые правила запуска дронов над городами

Минтранс подготовил проект постановления правительства, в котором определены правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими городами, пишут «Известия». В документе предлагается допускать к полету БПЛА над населенными пунктами на высотах менее 150 метров. Там же отмечается, что дроны массой до 30 кг и в пределах прямой видимости смогут летать без подачи плана передвижения.

В России определили новые правила запуска дронов над городами
© NEWS.ru

Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России. Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников, — сказано в документе.

В ведомстве уточнили, что речь идет о специальных зонах полетов дронов, которые будет установлены Минтрансом.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Битцевском лесу на юге Москвы двое мужчин запускали беспилотники. По информации канала, полиция задержала их в связи с полным запретом на использование дронов в Москве. По факту произошедшего проводится проверка. По данным SHOT, у мужчин также были обнаружены VR-очки, именно в них они и запускали беспилотники. По словам задержанных, они делали это в развлекательных целях.

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