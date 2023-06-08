$81.46+0.2187.17+0.21

США отказались от ускоренного принятия Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Представитель американской администрации пояснила, что существует определенный процесс принятия страны в НАТО, в котором принимают участие все члены Альянса. Жан-Пьер добавила при этом, что Вашингтон сохраняет приверженность «политике открытых дверей». Трансляцию выступления вел телеканал NBC News.

США отказались от ускоренного принятия Украины в НАТО
© ТАСС

Решения Альянса принимаются 31 государством-союзником и страной, которая намерена к ним присоединиться. Вот как это работает. Есть процесс, есть политика открытых дверей, и мы привержены этому, — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, в администрации Байдена все усилия направлены на обеспечение Киева всем необходимым вооружением.

Ранее американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что расширение НАТО является единственной причиной, по которой начался конфликт на Украине. По его мнению, Москва и Киев должны прекратить боевые действия после обещания украинских властей не преследовать идею вступления в НАТО. Он добавил, что Россия в обмен на территориальные уступки должна будет вывезти ядерное оружие из Калининграда, а также прекратить совместные военные учения с КНР.

24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители