В США признали, что Пентагон извлек уроки из украинского конфликта

Военные эксперты Пентагона анализируют различные аспекты боевых действий на Украине, рассказал начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. Он уточнил, что особый интерес у них вызывают сегменты логистики, сбора разведданных, применения разнообразных ЗРК, пишет ТАСС.

Отмечается, что на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований военачальнику задали вопрос о том, какие уроки оборонное ведомство извлекает из наблюдений за ходом противостояния на Украине.

Браун пояснил, что среди ключевых уроков - осознание роли логистики в ходе конфликта, ее особенностей в начале боевых действий и по мере их развития.

Внимания также заслуживает то, как стороны конфликта пытались достичь превосходства в воздухе, а затем удержать его, уточнил военачальник. Он добавил, что в начальный период подавляющего превосходства не было ни у Москвы, ни у Киева.