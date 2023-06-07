$81.46+0.2187.17+0.21

В США рассказали, что Пентагон извлек уроки из украинского конфликта

Военные эксперты Пентагона анализируют различные аспекты боевых действий на Украине, рассказал начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. Он уточнил, что особый интерес у них вызывают сегменты логистики, сбора разведданных, применения разнообразных ЗРК, пишет ТАСС.

В США признали, что Пентагон извлек уроки из украинского конфликта
© РИА Новости

Отмечается, что на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований военачальнику задали вопрос о том, какие уроки оборонное ведомство извлекает из наблюдений за ходом противостояния на Украине.

Браун пояснил, что среди ключевых уроков - осознание роли логистики в ходе конфликта, ее особенностей в начале боевых действий и по мере их развития.

Экс-советник Пентагона назвал вероятные направления ударов армии РФ

Внимания также заслуживает то, как стороны конфликта пытались достичь превосходства в воздухе, а затем удержать его, уточнил военачальник. Он добавил, что в начальный период подавляющего превосходства не было ни у Москвы, ни у Киева.

По словам Брауна, Пентагон отслеживает то, как украинские военные применяют средства ПВО. Он добавил, что аналитики изучат этот вопрос в дальнейшем.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители