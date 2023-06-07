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Пушилин сообщил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались проломить линию обороны в ДНР с использованием большого количества техники. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин сообщил о попытке ВСУ прорвать линию обороны в ДНР
© РИА Новости

Он отметил, что российские подразделения были готовы и успешно отразили атаку. По его словам, в настоящее время продвижение российских военных происходит в очень сложных обстоятельствах с учетом новой техники, которая была поставлена Киеву, и не без потерь.

Пушилин подчеркнул, что потери России несопоставимы с потерями противника, «которые украинский режим, вооруженные формирования Украины понесли на разных участках фронта, пытаясь сейчас проломить нашу линию обороны».

«Подразделения действовали слаженно, четкое взаимодействие с авиацией, четкое взаимодействие с артиллерийскими подразделениями, что в принципе дало возможность сейчас достаточно успешно, по моему глубокому убеждению, отразить действия противника», — сказал он.

Ранее сообщалось, что авиация Воздушно-космических сил России нанесла групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений ВСУ. В Минобороны уточнили, что в ходе вылета военные поразили объект противника высокоточным оружием большой дальности.

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