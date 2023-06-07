Генсек НАТО призвал инвестировать в оборону даже после конфликта на Украине

Страны НАТО должны продолжать инвестировать в оборону даже после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

По его словам, при росте напряженности «необходимо увеличивать расходы на оборону» и минимум в 2% ВВП не является большим, но он позволяет поддерживать возможности и силы НАТО.

«Даже если военные действия на Украине прекратятся, это будет иметь серьезные последствия для безопасности Европы, поэтому надо уделять внимание расходам на оборону, усиливать сдерживание и оборону», — добавил Столтенберг.