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Генсек НАТО призвал инвестировать в оборону даже после конфликта на Украине

Страны НАТО должны продолжать инвестировать в оборону даже после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

Генсек НАТО призвал инвестировать в оборону даже после конфликта на Украине
© РИА Новости

По его словам, при росте напряженности «необходимо увеличивать расходы на оборону» и минимум в 2% ВВП не является большим, но он позволяет поддерживать возможности и силы НАТО.

«Даже если военные действия на Украине прекратятся, это будет иметь серьезные последствия для безопасности Европы, поэтому надо уделять внимание расходам на оборону, усиливать сдерживание и оборону», — добавил Столтенберг.

Вопрос о повышении расходов на оборону до 2% ВВП страны НАТО намерены обсудить на саммите альянса 12-13 июня в Вильнюсе.

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