Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса
Обсуждения членства Украины в НАТО сейчас являются бессмысленными, поскольку для этого необходима победа Киева в конфликте. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».
По его словам, самым важным на данный момент является сохранение Украины в качестве суверенного государства.
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«Необходимо обеспечить проигрыш президента России Владимира Путина в конфликте, поскольку в противном случае, если у Киева не будет возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, то не будет и предмета, чтобы обсуждать ее членство в НАТО вообще», — отметил Столтенберг.
В связи с этим он призвал альянс «демонстрировать единство в поддержке Украины».