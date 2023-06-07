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Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса

Обсуждения членства Украины в НАТО сейчас являются бессмысленными, поскольку для этого необходима победа Киева в конфликте. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает «РИА Новости».

По его словам, самым важным на данный момент является сохранение Украины в качестве суверенного государства.

Зеленский заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

«Необходимо обеспечить проигрыш президента России Владимира Путина в конфликте, поскольку в противном случае, если у Киева не будет возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, то не будет и предмета, чтобы обсуждать ее членство в НАТО вообще», — отметил Столтенберг.

В связи с этим он призвал альянс «демонстрировать единство в поддержке Украины».

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