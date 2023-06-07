Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса

«Необходимо обеспечить проигрыш президента России Владимира Путина в конфликте, поскольку в противном случае, если у Киева не будет возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, то не будет и предмета, чтобы обсуждать ее членство в НАТО вообще», — отметил Столтенберг.