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Российский спецназ захватил «Черного шершня» у ВСУ

Бойцы второй бригады специального назначения Вооруженных сил России захватили комплекс с микро-беспилотниками PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень») у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».

Российский спецназ захватил «Черного шершня» у ВСУ
© РИА Новости

По данным канала, четыре бойца ВСУ находились в засаде, которую обнаружил и уничтожил российский спецназ. Помимо беспилотника, группа несла стрелковое оружие иностранного производства и американский шестизарядный ручной гранатомет.

Канал отмечает, что по замыслу командования противника дрон должен был незаметно висеть над российскими позициями и корректировать огонь.

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Микро-беспилотник PD-100 Black Hornet Nano считается самым миниатюрным военным дроном в мире. Аппарат весом около 18 граммов получил две камеры. Продолжительность полета беспилотника, который развивает скорость до пяти метров в секунду, составляет 25 минут.

В феврале руководитель Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов Денис Котин заявил о разработке микро-беспилотника «Шмель». Прототипом аппарата стал Black Hornet Nano.

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