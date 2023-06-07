Российский спецназ захватил «Черного шершня» у ВСУ

Бойцы второй бригады специального назначения Вооруженных сил России захватили комплекс с микро-беспилотниками PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень») у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».

По данным канала, четыре бойца ВСУ находились в засаде, которую обнаружил и уничтожил российский спецназ. Помимо беспилотника, группа несла стрелковое оружие иностранного производства и американский шестизарядный ручной гранатомет.

Канал отмечает, что по замыслу командования противника дрон должен был незаметно висеть над российскими позициями и корректировать огонь.

Микро-беспилотник PD-100 Black Hornet Nano считается самым миниатюрным военным дроном в мире. Аппарат весом около 18 граммов получил две камеры. Продолжительность полета беспилотника, который развивает скорость до пяти метров в секунду, составляет 25 минут.