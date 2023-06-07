Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса

На данный момент преждевременно говорить об исходе саммита НАТО в Вильнюсе по вопросу членства Украины в альянсе. Так оценил перспективы вступления Киева генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Center for a New American Security (CNAS).

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«Рано говорить про исход саммита в Вильнюсе относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — заявил генсек.

Он подчеркнул, что все страны-члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом Североатлантического блока.

Столтенберг добавил, что главная задача НАТО сейчас — не допустить победы российского президента Владимира Путина в текущем конфликте и сохранить Украину как суверенное государство. По его словам, если Украина перестанет быть независимой демократической страной, «не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще».