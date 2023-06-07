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Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса

На данный момент преждевременно говорить об исходе саммита НАТО в Вильнюсе по вопросу членства Украины в альянсе. Так оценил перспективы вступления Киева генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Center for a New American Security (CNAS).

Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса
© Lenta.ru

«Рано говорить про исход саммита в Вильнюсе относительно этого вопроса, но все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — заявил генсек.

Он подчеркнул, что все страны-члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом Североатлантического блока.

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Столтенберг добавил, что главная задача НАТО сейчас — не допустить победы российского президента Владимира Путина в текущем конфликте и сохранить Украину как суверенное государство. По его словам, если Украина перестанет быть независимой демократической страной, «не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще».

Ранее Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе активизируют оказание помощи Киеву. По его словам, решения, которые примут на саммите, будут значительными и позволят силам Украины приблизиться к стандартам НАТО.

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