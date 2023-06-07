Срочников обяжут сдавать загранпаспорта
Совет Федерации одобрил закон, уточняющий нормы о признании заграничных паспортов граждан РФ недействительными, а также об ограничениях на выезд для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно закону, передача заграничного паспорта на хранение в орган, выдавший этот документ, предусматривается для тех, кому ограничен выезд из Российской Федерации в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу. Таким лицам надлежит передать документ на хранение в государственный орган, осуществивший его выдачу.
Паспорт должен быть передан на хранение в течение пяти рабочих дней с момента информирования гражданина об ограничении на выезд. Храниться в госоргане паспорт будет "до истечения срока временного ограничения либо истечения срока его действия".
Подпункт 7 статьи 15 устанавливает ограничение для тех, кто работает в органах федеральной службы безопасности, для таких лиц выезд ограничен до окончания трудового договора.
В мае Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении изменения в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". В соответствии с поправками, россияне, призванные на срочную службу, будут обязаны сдавать загранпаспорта.