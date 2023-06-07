Срочников обяжут сдавать загранпаспорта

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий нормы о признании заграничных паспортов граждан РФ недействительными, а также об ограничениях на выезд для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно закону, передача заграничного паспорта на хранение в орган, выдавший этот документ, предусматривается для тех, кому ограничен выезд из Российской Федерации в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу. Таким лицам надлежит передать документ на хранение в государственный орган, осуществивший его выдачу.

Паспорт должен быть передан на хранение в течение пяти рабочих дней с момента информирования гражданина об ограничении на выезд. Храниться в госоргане паспорт будет "до истечения срока временного ограничения либо истечения срока его действия".

Подпункт 7 статьи 15 устанавливает ограничение для тех, кто работает в органах федеральной службы безопасности, для таких лиц выезд ограничен до окончания трудового договора.