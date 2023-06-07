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МО РФ: российские военные уничтожили два истребителя Су-27 и МиГ-29 ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные сбили два истребителя Су-27 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В МО РФ сообщили о сбитых истребителях ВСУ
© РИА Новости

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

По его словам, истребитель МиГ-29 был сбит в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Также было перехвачено 24 снаряда из РЗСО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

Ранее сообщалось, что на Времевском выступе, расположенном на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области, российские бойцы "восточной" группировки отразили за сутки три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Нескучное и Левадное. Также была отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР, который находится под контролем российских Вооруженных сил, отметили в МО.

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