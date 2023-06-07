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Шойгу проверил производство зенитных ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей», производящем современные зенитные управляемые ракеты, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Главе ведомства доложили о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВО.

Шойгу проверил производство зенитных ракет
©  МО РФ

Министр обороны отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией «Алмаз-Антей» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции, — сказали в ведомстве.

В октябре 2022 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что военно-промышленный комплекс страны многократно увеличивает выпуск вооружений и техники. Он призвал недоброжелателей не питать иллюзий по поводу того, что у России якобы могли закончиться резервы.

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия не может производить то количество ракет, которое она тратит в ходе военной спецоперации на Украине. По ее словам, этот факт является вызовом для российской стороны.

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