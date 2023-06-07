Предсказано участие еще одной страны в украинском конфликте

«Скорее всего, для того чтобы начать новое контрнаступление после провала этого, будут вводить польские войска, — допустил Перенджиев. — Собственно говоря, сейчас в рядах ВСУ и так немалое количество поляков воюет, просто пока это делается неофициально, они вроде как наемники. На самом деле они не наемники, а представители вооруженных сил. Дело просто в том, что военнослужащих часто относят к какой-то ЧВК только для того, чтобы скрыть официальное присутствие страны в зоне конфликта».