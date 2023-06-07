Турция завершила развертывание батальона спецназа в Косове по запросу НАТО

Турция закончила переброску батальона спецназа в Косово по запросу НАТО, сообщили в Минобороны республики.

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"Самолеты A-400M командования ВВС Турции успешно завершили второй и третий групповые полеты в рамках развертывания батальона коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, которая будет нести службу в Косове", – приводит ТАСС заявление турецкого военного ведомства.

При этом в СМИ уточняют, что на этом переброска военного контингента Турции в Косово завершена.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти выразил готовность помочь в урегулировании косовского кризиса.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.