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Турция завершила развертывание батальона спецназа в Косове по запросу НАТО

Турция закончила переброску батальона спецназа в Косово по запросу НАТО, сообщили в Минобороны республики.

Турция завершила развертывание батальона спецназа в Косове по запросу НАТО
© Вооружённые силы Турции/Flickr

"Самолеты A-400M командования ВВС Турции успешно завершили второй и третий групповые полеты в рамках развертывания батальона коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, которая будет нести службу в Косове", – приводит ТАСС заявление турецкого военного ведомства.

При этом в СМИ уточняют, что на этом переброска военного контингента Турции в Косово завершена.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти выразил готовность помочь в урегулировании косовского кризиса.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. Медицинская помощь понадобилась 52 сербам и 41 бойцу КФОР.

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