В Минобороны сообщили об уничтожении склада и двух групп ВСУ при отражении атак

"За сутки подразделениями Южной группировки войск отбиты три атаки противника на лисичанском и пять атак на александрокалиновском направлениях. Противник понес потери, а также у атакующих уничтожены три боевых машины пехоты: две в районе Белогоровки и одна под Первомайским. Артиллерией группировки также уничтожены блиндаж и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора, скопление живой силы 114-й и 110-й отдельных механизированных бригад в районах населенных пунктов Делеевка и Украинское", - сообщил он.