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Опубликованы кадры удара FVP-дрона по Humvee ВСУ

Российские военные с помощью FVP-дрона уничтожили боевой автомобиль американского производства Humvee. В результате успешной операции действия украинской военной группы оказались сорваны.

На распространенных в социальных сетях видео демонстрируется боевая тактика российских операторов беспилотников. Цель обнаруживается с помощью дрона-разведчика, который передает координаты объекта ударному квадракоптеру, и продолжает следить за обстановкой.

FVP-дрон выходит на боевой курс на сверхмалой высоте и, маневрируя, наносит удар по боевому автомобилю, а разведывательный беспилотник ведет объективный контроль за атакой и оценивает обстановку.

Отметим, что аббревиатура FPV образована от английского выражения first person view и означает "вид от первого лица". В специальных квадракоптерах установлены видеокамеры большого разрешения, сигнал от которых передается на специальные очки виртуальной реальности.

Квадрокоптеры-камикадзе отличаются высокой скоростью и маневренностью. Такие беспилотники малозаметны для радаров противника, а также невосприимчивы к средствам радиоэлектронного подавления.

Малый боезаряд компенсируется возможностью доставить боеприпас в нужную точку, дрон-камикадзе может влететь в открытый люк бронемашины или залететь внутрь блиндажа.

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