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Чеченские подразделения получили на вооружение китайские бронеавтомобили

Чеченские подразделения, участвующие в специальной военной операции (СВО), получили в свое распоряжение новую партию военной техники, которая включает 100 пикапов, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовиков. Об этом в своем Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченские подразделения получили на вооружение китайские бронеавтомобили
© Lenta.ru

По его словам, с начала спецоперации для чеченских бойцов было закуплено более тысячи единиц техники, включая 128 экземпляров бронированного транспорта.

«Тем самым мы исключили проблему транспортного снабжения чеченских подразделений "Ахмат", что в итоге отразилось на их высокой эффективности», — отметил Кадыров в комментарии под видеозаписью, на которой демонстрируется военная техника.

Как заметил Росгвардии по Чеченской республики.

В мае глава Чечни прокатился на модернизированном российском танке Т-72 и пообещал приехать в Киев. На обнародованной видеозаписи было видно, что Кадыров находится в движущемся танке с надписью «Ахмат сила», занимая место командира машины. Он не уточнил, о какой именно модификации Т-72 идет речь, однако продемонстрированный на видео танк напоминает Т-72Б3 расположенными под большим углом «скулами» динамической защиты. Такие танки применяют российские войска, участвующие в специальной военной операции.

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