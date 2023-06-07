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Украинские военные повредили аммиакопровод в Харьковской области

Украинские военные повредили аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ, выполняющий ряд задач на данном направлении.

Украинские военные повредили аммиакопровод в Харьковской области
© Lenta.ru

По его словам, об инциденте стало известно от разведки. На место происшествия прибыли высокопоставленные украинские командиры.

«После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились — дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах», — сообщил собеседник агентства.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о разгерметизации аммиакопровода в результате обстрела. Он отметил, что на территории развернут штаб по ликвидации последствий случившегося.

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