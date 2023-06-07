Мобилизация: последние новости на сегодня 7 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 июня 2023, в материале «Рамблера».

Депутат Госдумы оценил идею Минобороны оповещать о мобилизации по СМС

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Оповещение россиян с помощью SMS о мобилизации не будет приравниваться к получению повестки, сообщает РБК со ссылкой на руководителя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, инициатива призвана информировать граждан о поступлении повестки. По словам парламентария, к россиянину, не получившему SMS о мобилизации, не станут применять предусмотренные законом наказания.

С инициативой об оповещении о мобилизации с помощью SMS выступило Министерство обороны России. Предложено размещать уведомление о направлении повестки военкоматом в личном кабинете россиян на портале госуслуг, а также в личном кабинете налогоплательщика, с помощью SMS на указанный номер телефона. В военном ведомстве, таким образом, хотят сократить сроки оповещения о призыве по мобилизации.

Из-за мобилизованных и погорельцев в Кургане меняют закон

В Курганской области мобилизованным и погорельцам из микрорайона Смолино хотят предоставить первоочередное право на получение земли для возведения домов, сообщает «Ура.ру».

Согласно проекту закона местных депутатов, законопроект дополняется категорией граждан, имеющей право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства.

Речь идет о жителях региона, признанных на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также россиянах, которые лишились в результате чрезвычайной ситуации 7 мая единственного жилья на территории микрорайона Смолино. Данный документ был принят сразу в двух чтениях.

Кадыров сообщил о закупке 100 единиц военной техники для отправки в зону СВО

Партия техники из 100 пикапов, бронетранспортеров и грузовиков закуплена в Чечне, сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

Ее отправят в зону проведения специальной военной операции. По словам политика, техника закупается регулярно. С ее помощью бойцы намного эффективнее решают поставленные перед ними задачи.