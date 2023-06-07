Спецоперация на Украине 7 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 июня 2023 года.

Шойгу раскрыл потери ВСУ за три дня контрнаступления

За три дня контрнаступления украинские военные потеряли до 3 тысяч 715 человек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на министра обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, Вооруженные силы Украины также потеряли 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии, 53 беспилотных летательных аппарата.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что успехов в контрнаступлении у Киева: поставленные цели и задачи не достигаются. При этом Украина несет большие потери.

МО РФ сообщило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ

Россия нанесла групповой удар, применив высокоточное оружие по одному из центров принятия решений Украины, сообщает ТАСС.

По данным Министерства обороны РФ, цель была достигнута. Отмечается, что речь идет об оружии большой дальности, которое применили Воздушно-космические силы России.

Назначенный объект был поражен.

Группировка «Центр» нанесла удар по позициям трех украинских бригад

Российские войска нанесли удар по позициям трех бригад украинских войск, сообщает РИА Новости.

Для этого применилась авиация и артиллерия. Удар был нанесен на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Ракеты поразили позиции 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских Вооруженных сил.