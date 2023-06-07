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ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ, сообщил источник

Украинские власти намерены размещать солдат в школах и детских садах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди российских силовиков.

Источник: ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ
© ТАСС

При этом в образовательных учреждениях будут организованы дополнительные занятия, чтобы дети находились в тех же зданиях, где будут располагаться военные. Украинское командование таким способом хочет прикрыть «живым щитом» личный состав от ударов со стороны России.

Подобные планы могут быть реализованы в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Запуск школ произойдет до июля. Часть помещений будет использоваться для размещения военных, а в остальных будут располагаться дети. При этом местные жители обеспокоены тем, что украинские солдаты могут взорвать некоторые школы, как это случилось в Артемовске.

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