Источник: ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ

Украинские власти намерены размещать солдат в школах и детских садах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди российских силовиков.

При этом в образовательных учреждениях будут организованы дополнительные занятия, чтобы дети находились в тех же зданиях, где будут располагаться военные. Украинское командование таким способом хочет прикрыть «живым щитом» личный состав от ударов со стороны России.

Подобные планы могут быть реализованы в подконтрольной Украине части Запорожской области.