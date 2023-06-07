Источник: ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ

ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ, сообщил источник
Украинские власти намерены размещать солдат в школах и детских садах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди российских силовиков.
При этом в образовательных учреждениях будут организованы дополнительные занятия, чтобы дети находились в тех же зданиях, где будут располагаться военные. Украинское командование таким способом хочет прикрыть «живым щитом» личный состав от ударов со стороны России.
Подобные планы могут быть реализованы в подконтрольной Украине части Запорожской области.
Запуск школ произойдет до июля. Часть помещений будет использоваться для размещения военных, а в остальных будут располагаться дети. При этом местные жители обеспокоены тем, что украинские солдаты могут взорвать некоторые школы, как это случилось в Артемовске.