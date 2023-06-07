Западные страны увидели признаки начала контрнаступления ВСУ

В США и других странах Запада увидели признаки того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы.

Как отмечают собеседники телеканала, в западных странах отмечают значительную активизацию военных действий за последние 48 часов. По их мнению, украинские войска при помощи артиллерийских ударов и атак российских позиций пытаются найти уязвимые места, через которые могли бы прорваться.

Источники CNN допускают, что разрушение дамбы Каховской ГЭС может помешать планам ВСУ и затруднить переход украинских войск через Днепр. Также из-за обрушения плотины гидроэлектростанции возникла серьезная гуманитарная проблема, на решение которой Украине нужно будет направить дополнительные ресурсы.