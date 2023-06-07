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Западные страны увидели признаки начала контрнаступления ВСУ

В США и других странах Запада увидели признаки того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже началось. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы.

Западные страны увидели признаки начала контрнаступления ВСУ
© ТАСС

Как отмечают собеседники телеканала, в западных странах отмечают значительную активизацию военных действий за последние 48 часов. По их мнению, украинские войска при помощи артиллерийских ударов и атак российских позиций пытаются найти уязвимые места, через которые могли бы прорваться.

Источники CNN допускают, что разрушение дамбы Каховской ГЭС может помешать планам ВСУ и затруднить переход украинских войск через Днепр. Также из-за обрушения плотины гидроэлектростанции возникла серьезная гуманитарная проблема, на решение которой Украине нужно будет направить дополнительные ресурсы.

Также отмечается, что западное разведывательное сообщество выясняет, кто несет ответственность за разрушение плотины, однако власти склоняются к тому, что виновата Россия.

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