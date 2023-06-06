Тайванец рассказал, что на Украине войска РФ дважды уничтожили почти весь его взвод

Воевавший на стороне Украины уроженец Тайваня рассказал, что в ходе боевых действий Вооруженные силы России два раза уничтожили его взвод почти в полном составе. Об этом сообщила во вторник газета Taiwan News.

Мужчина участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины и в конце мая вернулся на Тайвань.

"Мой взвод был дважды почти весь уничтожен. Мне единственному два раза повезло остаться невредимым. Это при том, что на нашем участке интенсивность боев была не самая высокая", - приводит его слова издание.

При этом он отметил, что в целом по его подразделению потери, включая раненых, достигли 50%, а каждый пятый был убит.

О рассказчике известно, что ему около 30 лет, ранее он покинул Тайвань, прошел службу во Французском иностранном легионе и был снайпером. Он указал, что на Украине многие его сослуживцы, столкнувшись с артиллерийскими обстрелами, продолжительными физическими нагрузками, усталостью, тягостными условиями службы и смертью друзей, "теряли волю" и уезжали.

"Поверьте, легион не может уповать на то, что тебя обучат, экипируют и дадут жалованье, а ты после первого выхода на задачу сразу же покинешь подразделение. Однако правда в том, что так делают многие", - приводит его слова Taiwan News.

Он также призвал тех, кто размышляет над вступлением в украинский иностранный легион, подумать дважды.

"Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни", - цитирует его издание.