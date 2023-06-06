Концерну Rheinmetall поручили поставить Украине 20 БМП Marder
Минобороны ФРГ поручило оборонному концерну Rheinmetall подготовить для отправки на Украину очередную партию БМП Marder. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе отметили, что общая стоимость контракта на поставку 20 машин составит несколько десятков миллионов евро.
БМП поступят со складов и будут подготовлены для отправки украинским военным в ближайшие месяцы, пояснили в концерне.
После отправки этой партии у Rheinmetall останется еще 60 единиц БМП, которые при надлежащем финансировании можно будет отремонтировать и отправить украинским военным.
Напомним, что ранее в Берлине сообщили об отправке на Украину самого крупного пакета военной помощи за последние 15 месяцев. В него должны войти 50 единиц различной бронетехники и 200 дронов.