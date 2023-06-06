$81.25-0.0886.95-0.08

Концерну Rheinmetall поручили поставить Украине 20 БМП Marder

Минобороны ФРГ поручило оборонному концерну Rheinmetall подготовить для отправки на Украину очередную партию БМП Marder. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Концерну Rheinmetall поручили поставить Украине 20 БМП Marder
© globallookpress.com

В пресс-службе отметили, что общая стоимость контракта на поставку 20 машин составит несколько десятков миллионов евро.

БМП поступят со складов и будут подготовлены для отправки украинским военным в ближайшие месяцы, пояснили в концерне.

После отправки этой партии у Rheinmetall останется еще 60 единиц БМП, которые при надлежащем финансировании можно будет отремонтировать и отправить украинским военным.

Напомним, что ранее в Берлине сообщили об отправке на Украину самого крупного пакета военной помощи за последние 15 месяцев. В него должны войти 50 единиц различной бронетехники и 200 дронов.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители