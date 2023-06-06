В Крыму заглушили и посадили украинский дрон
Средства РЭБ заглушили и посадили в восточной части Крыма беспилотник противника, рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов пояснил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее глава Крыма рассказал о массированной атаке дронов на полуостров. По его словам, в ней участвовали девять беспилотников.
Аксенов уточнил, что российские зенитчики сбили пять дронов. Еще четыре аппарата было посажено средствами РЭБ.
По его словам, перед разминированием одного из захваченных беспилотников специалисты временно эвакуировали 50 человек в один из пунктов размещения.
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