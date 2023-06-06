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В Крыму заглушили и посадили украинский дрон

Средства РЭБ заглушили и посадили в восточной части Крыма беспилотник противника, рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В Крыму заглушили и посадили украинский дрон
© соцсети

Аксенов пояснил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее глава Крыма рассказал о массированной атаке дронов на полуостров. По его словам, в ней участвовали девять беспилотников.

Аксенов уточнил, что российские зенитчики сбили пять дронов. Еще четыре аппарата было посажено средствами РЭБ.

Аксенов рассказал о ночной атаке беспилотников на Крым

По его словам, перед разминированием одного из захваченных беспилотников специалисты временно эвакуировали 50 человек в один из пунктов размещения.

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