В Крыму заглушили и посадили украинский дрон

Средства РЭБ заглушили и посадили в восточной части Крыма беспилотник противника, рассказал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

© соцсети

Аксенов пояснил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее глава Крыма рассказал о массированной атаке дронов на полуостров. По его словам, в ней участвовали девять беспилотников.

Аксенов уточнил, что российские зенитчики сбили пять дронов. Еще четыре аппарата было посажено средствами РЭБ.