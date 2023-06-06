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Омбудсмен Мерзлякова сообщила, что три срочника погибли при обстреле Белгородской области

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила на своей странице во "ВКонтакте", что при обстреле Белгородской области погибли три солдата-срочника, которые служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге. По ее словам, эти срочники проходили учебную подготовку.

Омбудсмен заявила о гибели трех срочников при обстреле Белгородской области
© РИА Новости

"От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят", — заявила омбудсмен.

По ее информации, еще семеро срочников получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как указала Мерзлякова, в Белгородскую область срочников отправили в конце апреля.

Также она сообщила, что направила первому замминистра обороны России Валерию Герасимову обращение с просьбой перевести солдат-срочников из этого региона.

"Идет призывная кампания, и мы все-таки не должны использовать ребят, неподготовленных совсем", — сказала Мерзлякова в беседе с порталом E1.RU.

По ее словам, в данном случае срочники, конечно, не принимали участие в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в Курской области шесть солдат-срочников случайно устроили взрыв в блиндаже и погибли.

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