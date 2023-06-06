Омбудсмен заявила о гибели трех срочников при обстреле Белгородской области

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила на своей странице во "ВКонтакте", что при обстреле Белгородской области погибли три солдата-срочника, которые служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге. По ее словам, эти срочники проходили учебную подготовку.

"От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят", — заявила омбудсмен.

По ее информации, еще семеро срочников получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как указала Мерзлякова, в Белгородскую область срочников отправили в конце апреля.

Также она сообщила, что направила первому замминистра обороны России Валерию Герасимову обращение с просьбой перевести солдат-срочников из этого региона.

"Идет призывная кампания, и мы все-таки не должны использовать ребят, неподготовленных совсем", — сказала Мерзлякова в беседе с порталом E1.RU.

По ее словам, в данном случае срочники, конечно, не принимали участие в боевых действиях.