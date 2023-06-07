Рогов сообщил о переброске подразделений ВСУ из-под Херсона на запорожское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску техники и личного состава с херсонского направления на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Есть признаки движения подразделений ВСУ, визуальный контроль подтверждает, что в Херсонской области, кроме работ по созданию оборонительных рубежей на [правом] берегу Днепра, идет спешная переброска живой силы и техники. <...> Со вчерашнего дня они начали активно перебрасываться в сторону Кривого рога, а оттуда уже в сторону линии боевого соприкосновения на запорожском фронте", - сказал Рогов.

По его словам, создание оборонительных сооружений свидетельствует об отсутствии у Киева планов наступления на херсонском направлении в ближайшее время. Ранее Рогов сообщал ТАСС, что ВСУ могут достаточно оперативно перебросить из-под Херсона до 10 тыс. человек личного состава.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Украина использовала подрыв Каховской ГЭС для высвобождения и переброски подразделений с херсонского направления в район наступления. По его словам, за время начавших 4 июня наступательных действий украинские войска на всех направлениях потеряли 3,7 тыс. человек личного состава, 52 танка, более 200 боевых бронированных машин.