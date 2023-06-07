Минобороны испытало дроны-камикадзе «Привет-82»

В июне в КБ «Око» рассказали, что «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, теперь их оснащают боевой частью и готовят к боевому применению. В ходе испытаний проверили дальность полета и радиоканала дрона, а также его устойчивость к воздействию комплексов РЭБ.