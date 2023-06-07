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Минобороны России выложило видео срыва атаки ВСУ

Минобороны России выложило в Telegram-канале видеозапись, на которой показано, как российские военнослужащие на Южно-Донецком направлении сорвали атаку ВСУ, ликвидировав три бронированных машины.

На кадрах видно, как силы РФ попадают по очереди в три бронемашины и уничтожают их.

В МО РФ также указали, что всего в ходе боестолкновения были уничтожены более 10 единиц такой техники. При этом несколько машин подорвались на минах, пытаясь уйти от огня российской артиллерии.

На Украине опровергли начало контрнаступления

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные сбили два истребителя Су-27 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины. По его словам, истребитель МиГ-29 был сбит в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Также было перехвачено 24 снаряда из РЗСО HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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