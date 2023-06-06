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На учениях НАТО в Румынии затонул бронетранспортер Piranha 3

Во время учений НАТО «Saber Guardian 23» в Румынии затонул бронетранспортер Piranha 3. Об этом сообщает Defence Romania.

На учениях НАТО в Румынии затонул бронетранспортер
© globallookpress.com

«Бронетранспортер Piranha 3 затонул, когда солдаты пытались пересечь рукав Борча. Все это было частью сценария, созданного военными, но все пошло не по плану», — говорится в тексте.

Пока неизвестно произошло ли это по ошибке военных, управляющих бронетранспортером, или возникла техническая проблема.

Учения стран НАТО «Saber Guardian 23» завершатся 9 июня. В них принимают участие десять тысяч военных из 13 стран и 1700 единиц техники.

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