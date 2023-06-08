Шойгу заявил о потере ВСУ почти тысячи бойцов за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти тысячу бойцов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Он уточнил, что в ходе боевых действий 7 июня противник потерял 945 человек личного состава, а также 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронемашин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другое вооружение.
Шойгу подчеркнул, что противник был остановлен и отброшен на четырех направлениях специальной военной операции.
6 июня глава Минобороны России заявил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения. В результате за три боевых действий Украина потеряла порядка 3715 человек.