Разрушения на Каховской ГЭС сделали невозможным наступление ВСУ по воде

"Это [разрушение] сделало фактически невозможным пересечение реки на этом участке. Даже проведение операций во всем районе значительно усложнится", - приводит издание его слова. Загороднюк утверждает, что наступление украинских войск через Днепр теперь исключено. Newsweek уточняет, что Херсонская область была одним из участков, где могло начаться так называемое контрнаступление ВСУ.