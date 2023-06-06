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СМИ: разрушения на Каховской ГЭС сделали невозможным наступление ВСУ по воде

Разрушения плотины на Каховской ГЭС лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) шансов на успешное наступление по воде. Об этом во вторник сообщил журнал Newsweek со ссылкой на советника Министерства обороны Украины, бывшего главу ведомства Андрея Загороднюка.

Разрушения на Каховской ГЭС сделали невозможным наступление ВСУ по воде
© РИА Новости

"Это [разрушение] сделало фактически невозможным пересечение реки на этом участке. Даже проведение операций во всем районе значительно усложнится", - приводит издание его слова. Загороднюк утверждает, что наступление украинских войск через Днепр теперь исключено. Newsweek уточняет, что Херсонская область была одним из участков, где могло начаться так называемое контрнаступление ВСУ.

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