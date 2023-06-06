Британский оборонный институт заявил о смене тактики ВС России на Украине

Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies - RUSI) опубликовал доклад о действиях Вооруженных сил России на Украине. Статью приводит Tsargrad.tv. Эксперты отмечают, что российская бронетехника не идет в самостоятельные атаки, а поддерживает пехоту. Также сообщается о сокращении интенсивности артиллерийского огня, который ведется только по приоритетным целям.