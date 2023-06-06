Британский оборонный институт заявил о смене тактики ВС России на Украине
Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies - RUSI) опубликовал доклад о действиях Вооруженных сил России на Украине. Статью приводит Tsargrad.tv. Эксперты отмечают, что российская бронетехника не идет в самостоятельные атаки, а поддерживает пехоту. Также сообщается о сокращении интенсивности артиллерийского огня, который ведется только по приоритетным целям.
"За прошлый год российская артиллерия выпустила 12 млн снарядов. Интенсивность огня по всей линии фронта оценивалась в диапазоне от 12 до 60 тысяч выстрелов в сутки", — говорится в докладе.
Эксперты отмечают, что снижение интенсивности огня ВС РФ компенсируется большей гибкостью. Стала использоваться тактика кочующих орудий, с помощью которой российские военные провоцируют противника на контрбатарейный огонь, чтобы нанести удары по его артиллерии.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, по какой тактике действуют Вооруженные силы Украины (ВСУ).