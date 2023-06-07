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Белгородский губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского округа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 6 июня выпустили 460 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом рассказал глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Белгородский губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского округа
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По данным Гладкова, за сутки в округе зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. В результате случившегося никто не пострадал.

Губернатор уточнил, что в Шебекино ВСУ атаковали преимущественно жилые массивы. Был поврежден сельскохозяйственный объект.

16 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» упали на село Безлюдовка, а по селу Муром ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов Еще 57 прилетов зафиксировали в поселке Новая Таволжанка. В результате случившегося во всех населенных пунктах повреждены домовладения. По 9 минометных снарядов было выпущено по хутору Гордюшкин и селу Сурково — пострадавших и разрушений нет.

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