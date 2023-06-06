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Над Белгородом дважды сработала система ПВО

Над Белгородом за прошедшие сутки, 5 июня, по воздушным целям дважды сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения получили два служебных автомобиля», — сообщил Гладков. Он не уточнил, по каким конкретно целям отработали системы ПВО.

Белгородский губернатор заявил о невозможности попасть в Новую Таволжанку

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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