Над Белгородом дважды сработала система ПВО

Над Белгородом за прошедшие сутки, 5 июня, по воздушным целям дважды сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждения получили два служебных автомобиля», — сообщил Гладков. Он не уточнил, по каким конкретно целям отработали системы ПВО.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.